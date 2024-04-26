Арт-трамвай восстановили в Нижнем Новгороде

Возрождение арт-трамвая завершилось в Нижнем Новгороде, сообщают авторы проекта в соцсетях.
Последние работы выполнили вчера, 25 апреля — помыли окна, повесили занавески и чехлы на сидения. Художники уже начали планировать мероприятия в передвижной резиденции, которые пройдут летом.
«Совсем скоро увидимся внутри нашей резиденции», — говорится в сообщении.
Подготовительные работы и закупка материалов с инструментами для возрождения проекта начались еще в феврале. На воссоздание арт-объекта выделили более 1,5 млн рублей. К росписи художники приступили 25 марта.
Запустить передвижную арт-резиденцию планируют в мае. Точную дату согласовывают с властями. Событие хотят приурочить ко дню рождения нижегородского трамвая, который отмечается 20 мая.
«В целом мы планируем завершить в конце апреля. Художники уже вовсю трудятся у нас в депо», — добавила Ася Голубева.
Сейчас авторы проекта ведут переговоры с министерством молодежной политики, чтобы получить финансирование на проведение мероприятий в арт-трамвае летом.
В обновленном арт-трамвае будет работать первая в России мобильная арт-резиденция. Проект резиденции выиграл грант «Взгляд в будущее» на размещение рекламы на билбордах по Нижнему Новгороду и Семенову. Десятисекундный ролик о передвижной арт-резиденции транслировали еще осенью.
Также проект арт-трамвай участвует в конкурсе креативных практик от «Центра 800». Если проект победит, в трамвае проведут серию мероприятий — лекций, воркшопов, мастер-классов, перформансов и 4 выставки.
Напомним, «Арт-трамвай» запустили летом 2022 года к 126-летию со дня запуска первого трамвая в городе. Проект реализовали на средства президентского гранта фонда культурных инициатив — 2 млн рублей. Весной прошлого года автор проекта узнала, что арты на трамвае закрасили во время капремонта перед летним сезоном. Позже арт-объект решили восстановить: власти выделили трамвай и средства на его оформление.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что нижегородские художники создали арт-объект в виде медведя в ЯНАО.