Красноярцам назвали даты остановки городских водозаборов

Департамент городского хозяйства и транспорта Красноярска согласовал графики остановки городских водозаборов, сообщили в компании «КрасКом».
Первые отключения холодной воды запланированы на 31 мая — тогда остановят водозабор о. Татышева. Без воды останется Советский район, а также поселок Нанжуль-Солнечный, деревни Сухая Балка и Бадалык. Включить воду должны 2 июня.
«По согласованному с администрацией города графику планируется остановка водозабор на двое суток, однако мы рассчитываем по возможности сократить сроки отключения холодной воды. Останавливать максимум на сутки, а в идеале — еще на меньше. Перед каждой остановкой водозаборов будем дополнительно информировать красноярцев о датах и зонах отключения холодной воды», — рассказал генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров.
Вторым на профилактику отправят водозабор на острове Посадный — воду отключат на период с 14 по 16 июня. Водой придется запасаться жителям Центрального и части Железнодорожного района (от центра до железной дороги).
Следом обслуживать будут водозабор на острове Нижне-Атамановский, который снабжает водой Ленинский и Кировский районы (проспект имени газеты «Красноярский рабочий» от Затонской), а также коттеджи на Побежимова и Вавилова и поселок Березовка. Отключение запланировано на
В период с 12 по 14 июля остановят водозабор на острове Отдыха. Он снабжает водой Свердловский район и оставшуюся часть Кировского района, а также Первомайский и Водники.
Последним, со 2 по 4 августа, остановят водозабор «Гремячий лог» на острове Казачий. Без воды на этот период останутся Октябрский район, часть Железнодорожного, а также поселки СВЭМ, Афганцев, Солонцы и Нова-Лэнд.
В «КрасКоме» предупредили, что в форс-мажорных случаях возможны переносы сроков отключения воды.