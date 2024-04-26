В мэрии Новосибирска рассказали о жалобах горожан на свалки под окнами

«Общегородской субботник в городе Новосибирске назначен на 27.04.2024. Участие в нем могут принять все желающие. В общественную приемную мэра города Новосибирска от жителей города за период 2023 года поступило одно обращение с жалобами на огромные свалки под окнами многоквартирных домов», — рассказали в администрации.