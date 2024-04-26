В мэрии Новосибирска рассказали о жалобах горожан на свалки под окнами

«Общегородской субботник в городе Новосибирске назначен на 27.04.2024. Участие в нем могут принять все желающие. В общественную приемную мэра города Новосибирска от жителей города за период 2023 года поступило одно обращение с жалобами на огромные свалки под окнами многоквартирных домов», — рассказали в администрации.
В мэрии пояснили, что поступающие обращения принимают в работу: обследуются свалки мусора, расположенные на муниципальных территориях, фиксируют их координаты для учета в планах работ по ликвидации несанкционированных свалок. Работы организуются в порядке приоритетности в пределах выделенного бюджетного финансирования.
Кроме того, с 15 апреля в городе организована ручная зачистка лотковой части дорог и тротуаров от грязи и мусора. Мобильные бригады осуществляют сбор случайного мусора, вытаявшего после схода снега. Организованы также подметание дорог и тротуаров спецтехникой с предварительным увлажнением и мойка улично-дорожной сети.
Напомним, за выбрасывание мусора с окон и балконов жители могут получить штраф.