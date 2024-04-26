Минздрав рассказал, как медучреждения будут работать на майские праздники

Так, 1, 9 и 14 мая поликлиники, амбулаторно-поликлинические подразделения при больницах и РНПЦ, организаций переливания крови, санэпидорганизации, аптеки, организации медтехники и другие медучреждения будут работать по графику праздничного дня, 11 и 13 мая — по графику работы в субботу, 12 и 19 мая — по графику выходного дня.