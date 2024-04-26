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Минздрав рассказал, как медучреждения будут работать на майские праздники

В мае белорусов ждут выходные дни среди рабочей недели, но некоторые из них придется отработать позже.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 апр — Sputnik. График работы организаций здравоохранения изменен в выходные и праздничные дни в мае, сообщила пресс-служба белорусского Минздрава в официальном Telegram-канале ведомства.

Так, 1, 9 и 14 мая поликлиники, амбулаторно-поликлинические подразделения при больницах и РНПЦ, организаций переливания крови, санэпидорганизации, аптеки, организации медтехники и другие медучреждения будут работать по графику праздничного дня, 11 и 13 мая — по графику работы в субботу, 12 и 19 мая — по графику выходного дня.

Кроме того, 10 и 18 мая все эти учреждения будут открыты, как в обычный рабочий день.

Что касается больниц и РНПЦ, их работа будет организована по следующему графику:

  • 1, 9 и 14 мая — по графику работы в праздничный день,
  • 10 и 18 мая — по графику работы в рабочий день,
  • 11 и 13 мая — по графику работы в субботний день,
  • 12 и 19 мая — по графику работы в выходной день.

Вместе с тем, как отметили в Минздраве, при формировании графиков работы медперсонала учитывается эпидситуация и объемы медпомощи.

Вместе с этим, служба скорой неотложной медицинской помощи будет работать в режиме повышенной готовности.

Майские праздники и большие выходные

На май выпадает три праздничных дня — Праздник труда (1 мая), День Победы (9 мая) и Радуница (14 мая). Эти даты в Беларуси официально признаны выходными.

Таким образом, выходными днями при пятидневной рабочей неделе являются: 1, 4, 5, 9, 11−14, 19, 25 и 26 мая.

При этом рабочий день 13 мая (понедельник) переносится на 18 мая (суббота).

По подсчетам Минтруда, расчетная норма рабочего времени в мае у белорусов при 40-часовой рабочей неделе составит 158 часов для пятидневной рабочей недели (с выходными в субботу и воскресенье).

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