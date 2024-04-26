Билеты на «Валдай» из Ростова в Азов подорожают с 1 мая

Так, с 27 апреля возобновляются речные пассажирские перевозки на «Валдаях» между Ростовом и Азовом.
Согласно новому расписанию из Ростова в Азов судна будут отправляться в 7:25, в 9:50, в 15:00 и самый последний рейс — в 18:10.
Из Азова в Ростов — в 8:30, в 11:50,в 16:05 и в 19:20.
Существенно выросла стоимость билетов. Если ранее она составляла 250 рублей, то теперь взрослой билет обойдется от 400 до 1300 рублей в зависимости от дня недели и класса билета. Так, по будням и не в праздничные дни стоимость билета для взрослого составит от 400 до 650 рублей. Билеты для взрослых на места с 1 по 12 возле столиков обойдутся в 650 рублей, билеты на места у окна, видовые и обзорные — 550 рублей, билеты на оставшиеся места не у окна и не обзорные — 400 рублей. Билет для ребенка от года до 10 лет обойдется в 250−350 рублей. Дети до года могут ехать бесплатно без предоставления посадочного места.
В выходные и в праздничные дни билеты для взрослых на местах со столиками будут стоить уже 1300 рублей, билеты у окна или с обзорным видом — 1100 рублей, билеты на оставшиеся места — 800 рублей. За детей от года до 10 лет придется заплатить от 500 до 700 рублей.
Напомним, «Валдаи» рассчитаны на 45 мест и добираются из Ростова в Азов примерно за 45 минут. Прочитать репортаж о путешествии на «Валдае» из Ростова в Азов вы можете здесь.
Стоит отметить, что провоз животных на судах на подводных крыльях, в том числе небольших собак и кошек, должен осуществляться в клетках. Крупных собак нужно перевозить в намордниках и с поводком.
Также пассажиры могут перевозить до 10 кг ручной клади, но хранить ее в специальных местах — на полках, под сидениями, в отделениях для багажа или на руках. Располагать кладь на креслах запрещено.
Провозить велосипеды и самокаты на «Валдаях» нельзя.
Купить билеты можно в билетных кассах, непосредственно на судне перед отплытием или же онлайн на сайте судоходной пассажирской компании «Дон» http://spkdon.donland.ru с 28 апреля.
За полчаса до рейса онлайн-продажа билетов будет завершена и их купить можно будет только на судне.