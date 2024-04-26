Билеты на «Валдай» из Ростова в Азов подорожают с 1 мая

Существенно выросла стоимость билетов. Если ранее она составляла 250 рублей, то теперь взрослой билет обойдется от 400 до 1300 рублей в зависимости от дня недели и класса билета. Так, по будням и не в праздничные дни стоимость билета для взрослого составит от 400 до 650 рублей. Билеты для взрослых на места с 1 по 12 возле столиков обойдутся в 650 рублей, билеты на места у окна, видовые и обзорные — 550 рублей, билеты на оставшиеся места не у окна и не обзорные — 400 рублей. Билет для ребенка от года до 10 лет обойдется в 250−350 рублей. Дети до года могут ехать бесплатно без предоставления посадочного места.