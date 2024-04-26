Выдающимся волгоградцам вручили награды накануне Дня Весны и Труда

Церемония награждения состоялась в Зале воинской и трудовой славы областной aдминистрации. Глава региона отметил высокий профессионализм и самоотдачу награждаемых, а также их вклад в развитие Волгоградской области. Особого внимания удостоилась семья Мелешковых, в которой воспитывается 18 детей: 12 дочерей и 6 сыновей.
Андрей Бочаров поблагодарил Павла и Ольгу Мелешковых за подвижнический труд и воспитание детей в духе традиционных духовно-нравственных ценностей.
Принимая награду, многодетные родители напомнили, что большие семьи всегда были характерны для России. И сейчас, по их словам, как никогда ощутима поддержка со стороны государства.
«Наш прeзидент и его команда вкладываются в будущее России — а будущее за детьми. Семья — основа мира, и радостно, что именно в Год семьи мы получили эту награду», — отметили Мелешковы.
В ходе дальнейшей церемонии медали ордена «За заслуги перед отечеством» II степени получили 10 жителей региона. Это сотрудники АПК, железнодорожники, ученые, сотрудники исполнительных и представительных органов власти.
Остальным участникам награждения были присвоены почетные звания, а также вручены медали «За заслуги перед Волгоградской областью», знаки «За безупречную государственную гражданскую службу Волгоградской области», почетные грамоты Прeзидента РФ и губернатора Волгоградской области, благодарности Правительства России.
Андрей Бочаров поблагодарил всех отмеченных на церемонии жителей Волгоградской области за достижение высоких результатов, неравнодушие и ответственное отношение к делу.