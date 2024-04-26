Выдающимся волгоградцам вручили награды накануне Дня Весны и Труда

В пятницу, 26 апреля, в Волгограде чествовали жителей региона, которые отличились своими трудовыми достижениями. В числе получателей наград были не только сотрудники и руководители предприятий, но и многодетные родители. Чета Мелешковых из Волгограда, которая воспитывает 18 детей, получила из рук губернатора Андрея Бочарова орден «Родительская слава».