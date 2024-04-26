Майские праздники в Крыму 2024: как будут работать больницы, банки и транспорт

Майские праздники дарят отличную возможность отдохнуть на природе, пожарить шашлыки на свежем воздухе, или провести несколько дней у моря.
Но суета будней не очень охотно выпускает нас из своих цепких лап, да и бытовые дела тоже никто не отменял. Вот «Комсомолка» и решила узнать, как будут работать различные структуры в эти длинные майские выходные.
БОЛЬНИЦЫ И АПТЕКИ.
— «Скорая помощь» работает круглосуточно и без выходных. В поликлиниках будут принимать пациентов с высокой температурой, оказывать медпомощи, включая на дому, ежедневно с 9.00 до 14.00, — сообщили в Минздраве Крыма, отметив, что более подробную информацию можно узнать на официальных сайтах медучреждений.
График круглосуточных стационаров останется неизменным.
C 9.00 до 14.00 будут действовать и больничные call-центры, где можно навести справки об оказании медпомощи и обеспечению лекарствами.
В боевом строю и «горячая линия» Минздрава Республики Крым, где звонки принимаются каждый день с 8.00 до 20.00 по следующим номерам телефонов: 122; 8 (800) 733−33 −34; 8 (800) −733 −33 −12.
Есть на сайте Минздрава и перечень аптек в городах региона, работающих в круглосуточном режиме.
Но без таблеток и микстур точно никто не останется, главное, чтобы деньги были — выходных в коммерческих аптеках не предусмотрено.
БАНКИ.
Финансовые учреждения четко определились с праздничным режимом:
— Работаем 2,3 мая, затем 7 и 8 (сокращенный на 1 час рабочий день), а с 13 мая начинаем трудиться в привычном ритме.
Естественно, что 4 мая будут открыты отделения, работающие по субботам.
МФЦ.
График многофункциональных центров практически не отличается от банковского: рабочие дни те же самые — 2,3, 7, 8 мая.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ.
— В праздничные дни планируется увеличение рейсов электротранспорта в направлении Алушты и Ялты, — сообщили КП-Крым в ГУП РК «Крымтроллейбус».
Выйдет больше автобусов и на маршруты Судакского направления.