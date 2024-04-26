Жителям Самары дали советы по отдыху на природе в майские праздники

Перед наступающими майскими праздниками жителям Самары рассказали, как организовать свой отдых на природе без вреда для здоровья. Так, не рекомендуется брать с собой молочные продукты, яйца, кондитерские изделия с кремом.
— Для шашлыка лучше выбрать такое нежирное мясо, как говядина и курица. Надо использовать разные ножи и доски для сырых продуктов и для готовых. Шашлык должен быть доведен до полной готовности, — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.
Продукты рекомендуется покупать в магазинах, на рынках и ярмарках. При этом лучше не брать продукцию домашнего приготовления у незнакомцев, без маркировки и документов. Перед приготовлением и приемом пищи не стоит забывать мыть руки. Пить надо бутилированную воду.
Также важно, чтобы вся еда была защищена от проникновения насекомых, грызунов и других животных. Они могут быть переносчиками инфекционных заболеваний. Для защиты от укусов клещей одежду лучше выбирать закрывающую руки и ноги, заранее нужно обработать их спреем. В случае ухудшения самочувствия надо обратиться к врачу.