Жителям Самары дали советы по отдыху на природе в майские праздники

Также важно, чтобы вся еда была защищена от проникновения насекомых, грызунов и других животных. Они могут быть переносчиками инфекционных заболеваний. Для защиты от укусов клещей одежду лучше выбирать закрывающую руки и ноги, заранее нужно обработать их спреем. В случае ухудшения самочувствия надо обратиться к врачу.