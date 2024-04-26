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Открывается мангальная зона на набережной озера Кабан в Казани

Вскоре заработает барбекю-зона на набережной озера Кабан в Казани. Мангальная зона станет доступной для горожан уже в эту субботу, 27 апреля, сообщает столичная Дирекция парков и скверов.

Источник: МК.RU Казань

В ведомстве напомнили, что пользоваться им можно будет только после предварительного бронирования, осуществляемого на официальном сайте дирекции.

Летней площадкой, обустроенной для приготовления пищи на открытом огне, в будние дни можно воспользоваться с 12:00 до 22:00, в выходные и праздничные — с 10:00 до 22:00.

За два часа аренды горожанам надо будет заплатить от 1000 до 1500 рублей, в зависимости от дня недели. В эту цену включены следующие предметы: мангал, стол, две скамьи, лопатка и щипцы.

Важно учесть, что в Татарстане действует специальный противопожарный режим. Татарстанцам запрещено разводить огонь, а также использовать мангалы для приготовления пищи на территории населенных пунктов и дачных поселков, которые находятся в зоне риска возникновения лесных пожаров.

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