Программа мероприятий на майские праздники в Крыму 2024: куда сходить во время длинных выходных

Как известно, 1 Мая — один из самых любимых советских праздников, который широко отмечали всей страной. Его неизменными спутниками, кроме демонстраций с воздушными шарами и транспарантами, были поздравительные открытки, которые отправляли по почте или просто дарили друзьям и близким людям. Они печатались миллионными тиражами и были отражением эпохи СССР. Художники изображали на них серп и молот, красные флаги, башни московского Кремля, счастливых детей, а также голубей, которые являются символом мира, и весенние цветы — сирень, тюльпаны и нарциссы.