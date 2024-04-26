Программа мероприятий на майские праздники в Крыму 2024: куда сходить во время длинных выходных

«Работающий человек не должен быть бедным!». Под таким слоганом Федерация независимых профсоюзов России будет праздновать Первомай-2024. Крымские профсоюзы своим главным девизом в этом году сделали лозунг «Достойный труд каждого — гарантия благополучия семьи и развития страны».
Однако традиционного первомайского шествия в очном формате 1 мая в Крыму не будет. Массовые празднования не проводятся уже пятый год подряд. Сначала из-за ковида, сейчас — из соображений безопасности.
Тем не менее накануне в симферопольском Дворце профсоюзов состоялся торжественный концерт, посвященный Дню весны и труда. Присоединиться к празднованиям трудовые коллективы приглашают в соцсетях, размещая у себя на страницах первомайские эмблемы и плакаты. «Комсомолка» подготовила программу мероприятий на майские праздники в Крыму 2024.
СИМФЕРОПОЛЬ.
Как известно, 1 Мая — один из самых любимых советских праздников, который широко отмечали всей страной. Его неизменными спутниками, кроме демонстраций с воздушными шарами и транспарантами, были поздравительные открытки, которые отправляли по почте или просто дарили друзьям и близким людям. Они печатались миллионными тиражами и были отражением эпохи СССР. Художники изображали на них серп и молот, красные флаги, башни московского Кремля, счастливых детей, а также голубей, которые являются символом мира, и весенние цветы — сирень, тюльпаны и нарциссы.
Окунуться в советскую эпоху гостей и жителей Симферополя приглашает Крымский этнографический музей. Международному дню солидарности трудящихся, каким Первомай был в советское время, здесь посвятили выставку открыток 60-х — 90-х годов прошлого столетия.
— Сегодня праздник Весны и Труда не утратил своей ценности, его продолжают отмечать с той же радостью, как и десятилетия назад. Люди не перестают поздравлять друг друга с праздниками открытками, но большинство используют для поздравлений электронную почту. Но все же искренность и тепло поздравительной открытки трудно заменить электронным сообщением со смайликами, — уверены в музее.
На выставке представлены 42 тематические советские открытки из фондов Крымского этнографического музея.
В Крымскотатарском музее культурно-исторического наследия 2 мая состоится музейный урок «Праздник Весны и Труда». Посетителям расскажут об истории празднования Первомая в России и мире, о значимости символа единства людей разных профессий.
Всевозможными акциями, конкурсами и развлечениями в честь праздника порадует посетителей Детский парк Симферополя. Многочисленные мероприятия для детей здесь будут проходить, начиная с субботы, 27 апреля.
В этот день в парке запланирована анимационная программа под названием «Мафия». Ее начало в 12:00. А в уже в 14:00 детвору ждет игровая программа «В гостях у царевны Несмеяны».
28 апреля, в воскресенье, малышей будут ждать «Сыщик и затерянное королевство» (начало в 11:00) и «Дикий запад: ковбои против индейцев» (начало в 12:00).
В понедельник, 29 апреля, для детворы будет организован квест «Путешествие по древнему Китаю» (13:30), а во вторник, 30 апреля, — мастер-класс «Китайские фонарики» (12:00).
1 мая ребятню ждет встреча со сказочными героями и раздача воздушных шаров (начало в 12:00), а также спартакиада «Быстрее, выше, сильнее» (13:00).
Вход на все мероприятия в Детском парке бесплатный.
ЯЛТА.
В Ялте празднику Весны и Труда посвятят кураторскую экскурсию по выставке «Художники Чеховы», после которой гостей ждет бесплатная трансляция кинофильма. Мероприятие пройдет в Доме-музее Чехова, начало 1 мая в 14:30.
А в 15:00 на даче Чехова в Гурзуфе можно будет посетить экскурсию по выставке «Традиции ордена Лордырей круглого стола».
2 мая на территории дворца-замка «Ласточкино гнездо» прозвучат музыкальные произведения советских лет. Здесь запланирован концерт оркестра духовых инструментов «Алупка», а также состоится выставка детских рисунков, посвященная Дню Победы.
СУДАК.
Судакская крепость 1 мая открывает музейный курортный сезон. В этот день там состоится музейный праздник «День башни», посвященный 620-летию со дня сооружения башни Коррадо Чикало.
В программе — театрализованное представление с участием консула Солдайи, именинницы Башни и ее свиты, выступление шоу-балета ходулистов, танцевально-музыкальная программа, а также средневековые игры и викторины. Кроме того, будет работать выставка фотографий, посвященных 620-летию со дня сооружения башни.
БАХЧИСАРАЙ.
Крымская астрофизическая обсерватория на майские праздники приглашает принять участие в «Астроканикулах». В программе — экскурсии и знакомство с телескопами, наблюдения Солнца и лекции, посвященные звездам и астрономическим исследования.
КЕРЧЬ.
3 мая в керченской картинной галерее впервые выступит с большим сольным концертом солист Крымского государственного музыкального театра Дмитрий Полюшкин. Прозвучат шедевры советской эстрады, а также песни, посвященные Дню Победы.