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Смерть человека из-за аналога инсулина в Крыму назвали фейком

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. В министерстве здравоохранения Крыма опровергли информацию о смерти человека после применения аналоговой замены инсулина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным минздрава, такая информация появилась в социальных сетях.

«Ни к одной из медицинских организаций республики не был прикреплен пациент с указанными в публикации данными. Факты, описанные в публикации, не соответствуют действительности», — заявили в ведомстве.

Во вторник министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский признал, что в регионе сорваны сроки поставки препаратов, необходимых для льготных категорий граждан. По его словам, в этом году была запланирована закупка 1100 наименований препаратов для льготного лекарственного обеспечения крымчан. Из них по состоянию на 23 апреля были закуплены 955. Девять препаратов из списка находятся в строгой дефектуре, еще 33 — во временной дефектуре. Это значит, что на данный момент их на рынке нет, и пациентам следует обратиться к врачу для назначения аналогов.

Скорупский пообещал покинуть свой пост в случае, если до середины мая в республику не поступят все препараты, необходимые для льготных категорий граждан.

В начале февраля глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников. Он отметил, что в его адрес поступают жалобы в связи с нарушением поставок жизненно необходимых лекарств для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.

Для решения проблем с обеспечением лекарствами граждане могут обращаться в Telegram-приемную министра здравоохранения Константина Викторовича Скорупского по номеру +7 (978) 402−90−90 или на электронную почту lgota@mzdrav.rk.gov.ru, добавил Аксенов.

медицина