Смерть человека из-за аналога инсулина в Крыму назвали фейком

По данным минздрава, такая информация появилась в социальных сетях.
«Ни к одной из медицинских организаций республики не был прикреплен пациент с указанными в публикации данными. Факты, описанные в публикации, не соответствуют действительности», — заявили в ведомстве.
Во вторник министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский признал, что в регионе сорваны сроки поставки препаратов, необходимых для льготных категорий граждан. По его словам, в этом году была запланирована закупка 1100 наименований препаратов для льготного лекарственного обеспечения крымчан. Из них по состоянию на 23 апреля были закуплены 955. Девять препаратов из списка находятся в строгой дефектуре, еще 33 — во временной дефектуре. Это значит, что на данный момент их на рынке нет, и пациентам следует обратиться к врачу для назначения аналогов.
Скорупский пообещал покинуть свой пост в случае, если до середины мая в республику не поступят все препараты, необходимые для льготных категорий граждан.
В начале февраля глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников. Он отметил, что в его адрес поступают жалобы в связи с нарушением поставок жизненно необходимых лекарств для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.
Для решения проблем с обеспечением лекарствами граждане могут обращаться в Telegram-приемную министра здравоохранения Константина Викторовича Скорупского по номеру