Смерть человека из-за аналога инсулина в Крыму назвали фейком

Во вторник министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский признал, что в регионе сорваны сроки поставки препаратов, необходимых для льготных категорий граждан. По его словам, в этом году была запланирована закупка 1100 наименований препаратов для льготного лекарственного обеспечения крымчан. Из них по состоянию на 23 апреля были закуплены 955. Девять препаратов из списка находятся в строгой дефектуре, еще 33 — во временной дефектуре. Это значит, что на данный момент их на рынке нет, и пациентам следует обратиться к врачу для назначения аналогов.