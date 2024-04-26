В Перми с 1 мая начнут работу городские фонтаны

Отметим, что в этом году городские фонтаны будут работать в будни с 12:00 до 00:00, а в выходные и праздничные дни — с 09:00 до 01:00. На следующий день после каждых выходных и праздников на фонтанах будут проводиться профилактические работы, фонтаны будут работать с 18:00.