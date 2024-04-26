Похолодание и снег: синоптики рассказали о погоде на первомайские праздники 2024 в Перми и Пермском крае

При этом самое сильное похолодание ожидается 3—4 мая . Ночью столбики термометров на севере Прикамья упадут до −7 градусов, в Перми до −5, на юге края (в районе Чайковского) до −2. Дневной прогрев будет очень слабым, в пределах от 0 до +5. Возможны осадки в виде снега.