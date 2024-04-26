Похолодание и снег: синоптики рассказали о погоде на первомайские праздники 2024 в Перми и Пермском крае

Пермский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на первомайские праздники 2024 в Перми и Пермском крае.
Пермяки уже вовсю строят планы на первые майские праздники. Многие планируют поездки на дачи, шашлыки на природе, прогулки в парках, экскурсии… Однако у большинства возникает вопрос, какая погода будет на первые майские праздники? О прогнозе с 1 по 5 мая рассказали в Пермском гидрометцентре.
По данным синоптиков, после теплых дней в Пермский край придет значительное похолодание. Температура воздуха в первые пять дней мая 2024 будет на 2−4 градуса ниже климатической нормы. Вновь пройдут дожди и снег.
Прогноз погоды на первомайские праздники 2024 в Перми и Пермском крае
Ночью 1 мая столбики термометров в ночные часы на территории Пермского края опустятся до −8…+2 градусов, в Перми будет около нуля. Днем ожидается не выше +3…+8 градусов, в Перми в пределах +9…+11. На юге потеплеет до +13. Также пройдут небольшие дожди.
По предварительному прогнозу, в период со 2 по 5 мая 2024 в Перми и Пермском крае установится умеренно холодная погода с ночными заморозками.
При этом самое сильное похолодание ожидается
С 6 мая 2024 в Пермском крае намечается новая волна тепла. Но потепление будет кратковременным, 10 мая вновь похолодает.