МЧС: жарить шашлыки в Калининградской области категорически запрещено

«Розжиг костров категорически запрещен! Это же касается и приготовления шашлыков. Даже на собственном приусадебном участке и в мангале. Нарушение карается штрафом в размере до 60 тысяч руб. для физических лиц и до 800 тысяч руб. для юридических лиц», — сообщили в пресс-службе МЧС.