Перед майскими праздниками челябинцам напомнили о штрафах за шашлыки и костры

Требованиями пожарной безопасности приготовление пищи допускается в специальных несгораемых емкостях (например, на мангалах или жаровнях) на земельных участках частных домовладений при соблюдении противопожарного расстояния от очага до зданий, сооружений и иных построек не менее 5 метров, зона очистки вокруг емкости от горючих материалов должна быть не менее 2 метров.