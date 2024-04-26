Перед майскими праздниками челябинцам напомнили о штрафах за шашлыки и костры

Напомним, особый противопожарный режим введен на территории шести районов и двух городских округов.
«В период действия ОПР штрафы за нарушения правил пожарной безопасности в лесах увеличиваются в два раза», — говорят в региональном ГУ лесами.
Особый режим действует на территориях Сосновского, Кунашакского, Красноармейского, Еткульского, Аргаяшского и Чебаркульского районов, Кыштымского и Копейского городских округов.
За нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима, предусмотрены штрафы: 40−50 тыс. рублей — для граждан, 60−90 тыс. — для должностных лиц, от 600 тыс. до 1 млн — для юридических лиц.
С начала пожароопасного сезона привлечены к ответственности 33 нарушителя по статье 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесу).
В этот период запрещается разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, землях сельскохозяйственного назначения, а также проведение иных пожароопасных работ. Запрещено сжигание порубочных остатков и горючих материалов на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон железных и автомобильных дорог.
Требованиями пожарной безопасности приготовление пищи допускается в специальных несгораемых емкостях (например, на мангалах или жаровнях) на земельных участках частных домовладений при соблюдении противопожарного расстояния от очага до зданий, сооружений и иных построек не менее 5 метров, зона очистки вокруг емкости от горючих материалов должна быть не менее 2 метров.
За соблюдением этих ограничений будут следить патрульно-контрольные группы, в состав которых входят сотрудники МЧС, полиции, работники лесничества, сельских поселений. В этом году обстановку в лесах мониторят 90 видеокамер. За порядком в садовых товариществах следят беспилотные летательные аппараты: с высоты 100 м видимость дрона составляет более 3 кв. км.