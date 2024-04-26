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Бывший замминистра стал новым директором ТЮЗ Екатеринбурга

26 апреля глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил коллективу Театра юного зрителя нового директора — Сергея Радченко.

Источник: МК.RU Екатеринбург

«Уверен, что с новым руководителем, который полностью реализовал себя в творческой театральной среде, сыграл более 100 ролей сам, ваша труппа достигнет новых творческих успехов, — сказал Алексей Орлов. — Желаю, чтобы театр получил еще не одну “Золотую маску”.

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина отметила, что в ТЮЗ приходит человек, который на протяжении многих лет служил театру.

Сергей Радченко в свою очередь отметил, что основное событие на ближайшее время — подготовка к 95-летию ТЮЗ, которое будет праздноваться в 2025 году.

Ранее «МК-Урал» писал, что Сергей Радченко ушел в отставку с поста заместителя министра культуры Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об освобождении Сергея Радченко с должности с 22 апреля.

Сергей Радченко является выпускником Свердловского государственного театрального института. Был директором Тобольского театра, генеральным директором Тюменского концертно-театрального объединения.

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