Бывший замминистра стал новым директором ТЮЗ Екатеринбурга

«Уверен, что с новым руководителем, который полностью реализовал себя в творческой театральной среде, сыграл более 100 ролей сам, ваша труппа достигнет новых творческих успехов, — сказал Алексей Орлов. — Желаю, чтобы театр получил еще не одну “Золотую маску”.