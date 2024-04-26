Полиция предупредила об эвакуации оставленного в центре Челябинска транспорта

Такие меры будут действовать во всех городах. Кроме того, на праздничных локациях будут введены ограничения на пронос напитков в бутылках, колюще-режущих предметов, предусмотрена организация режимных зон с использованием арочных и ручных металлодетекторов, технических средств безопасности и ограничения доступа, в том числе металлических барьеров.