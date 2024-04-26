Полиция предупредила об эвакуации оставленного в центре Челябинска транспорта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что в мае запланировано провести легкоатлетическую эстафету, состоятся возложения венков к мемориалам и памятникам воинской славы, пройдут религиозные мероприятия (Вербное воскресенье, Пасха, Красная горка и Радоница).
«Для обеспечения безопасности южноуральцев предусмотрен комплекс мероприятий по обследованию площадок праздничных мероприятий и мест массового пребывания. Пройдут проверки автотранспорта, брошенные автомобили будут принудительно перемещены», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по области.
Такие меры будут действовать во всех городах. Кроме того, на праздничных локациях будут введены ограничения на пронос напитков в бутылках, колюще-режущих предметов, предусмотрена организация режимных зон с использованием арочных и ручных металлодетекторов, технических средств безопасности и ограничения доступа, в том числе металлических барьеров.
«Необходимо выработать алгоритм обеспечения беспрецедентной безопасности, сделать все, чтобы мероприятия прошли без происшествий. Необходимо проникнуться чувством глубокой ответственности, очень серьезно и внимательно отнестись к выполнению поставленных задач. Для граждан мы должны создать максимально комфортные в правовом поле условия», — поставил задачу начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков.
Он распорядился задействовать максимальное количество личного состава в охране общественного порядка. Содействие полицейским будут оказывать коллеги из других силовых структур, а также представители общественных формирований правоохранительной направленности, добровольных народных дружин, частных охранных организаций и казачества.
Генерал-лейтенант Скоков также дал указание взять под круглосуточную охрану все мемориалы, монументы воинской славы, памятники и места захоронения воинов Великой Отечественной войны. Любые попытки нарушения закона будут незамедлительно пресекаться.
«Следует обеспечить стопроцентную безопасность при проведении праздничных мероприятий, приложить максимальные усилия, чтобы достойно выполнить все поставленные задачи. Сотрудники при общении с гражданами и выполнении служебных обязанностей должны быть максимально корректными и профессиональными, а все наши действия направлены на открытость перед населением», — отметил Михаил Скоков.