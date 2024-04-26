Посетителей эвакуировали из «Новой Голландии»

Десятки людей вывели из «Новой Голландии» днем 26 апреля. Причиной внезапного прерывания отдыха стала начавшаяся эвакуация из-за пожарной тревоги. Но, как оказалось, ничего страшного там не произошло. Огня или дыма не было. По всей видимости, сигнализация сработала по ошибке. Об этом SPB.KP.RU сообщили в пресс-службе общественного пространства.
— Людей вывели из дома 12 из-за срабатывания пожарной сигнализации. Через десять минут всех посетителей пустили обратно, — добавили в пресс-службе.
Добавим, что недавно в «Новой Голландии» сменился генеральный директор. Бывшая глава общественного пространства Роксана Шатуновская спешно покинула свой пост после слов мужа о теракте в «Крокус Сити Холле». На ее место пришла экс-редактор петербургской интернет-газеты The Village Анна Балагурова. Судя по данным «КонтурФокус», она заняла должность 18 апреля.