Посетителей эвакуировали из «Новой Голландии»

Десятки людей вывели из «Новой Голландии» днем 26 апреля. Причиной внезапного прерывания отдыха стала начавшаяся эвакуация из-за пожарной тревоги. Но, как оказалось, ничего страшного там не произошло. Огня или дыма не было. По всей видимости, сигнализация сработала по ошибке. Об этом SPB.KP.RU сообщили в пресс-службе общественного пространства.