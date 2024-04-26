Походим и в шортах, и под зонтом: синоптики рассказали о погоде в первой половине майских праздников в Самаре

Стало известно, какая погода будет в Самаре в первой половине майских праздников 2024. В предстоящие дни жителям придется столкнуться и с жарой, и с дождем, и, возможно, с грозой. Об этом в эфире радио «КП-Самара» рассказала начальник гидрометцентра Приволжского УГМС Людмила Анурова.
Летняя жара до +29 градусов
— Погода на длинных выходных будет неплохая. 27 апреля ожидается ветер в южной четверти 7−12 м/с, местами по области будут порывы 15−20 м/с. Мы попадаем в теплый сектор, и завтра днем у нас будет +24…+29 градусов, — поделилась Людмила Анурова.
В воскресение, 28 апреля, самарцы ощутят влияние холодного фронта. На части территории пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер с юго-западного будет переходить на северо-западный, Его скорость составит 7−12 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +12…+17 градусов. В дневные часы будет заметно теплее — около +22…+27 градусов.
По ночам ниже +10 градусов
В понедельник, 29 апреля, температура воздуха в Самаре будет немного ниже. Скорость северо-восточного ветра составит 5−10 м/с местами сохранится дождь. Ночью ожидается +9…+14 градусов, днем +15…+20.
Во вторник и среду, 30 апреля и 1 мая, синоптики прогнозируют повышенное атмосферное давление. Без существенных осадков, ночью температура воздуха +4…+9 градусов, днем +14…+19.
Дачники могут выдохнуть
Есть приятные новости и для дачников. Их участкам больше не грозит серьезное подтопление.
— Могу порадовать жителей Самары, чьи дачные участки находятся в подпоре от водохранилища. Закончилось повышение уровня воды на Саратовском водохранилище. Пики прошли 25 апреля. С сегодняшнего дня сбросы через Жигулевский гидроузел будут снижаться и снижаться. Так что больше воды мы уже не ждем, — подчеркнула Людмила Анурова.