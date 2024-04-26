Походим и в шортах, и под зонтом: синоптики рассказали о погоде в первой половине майских праздников в Самаре

Стало известно, какая погода будет в Самаре в первой половине майских праздников 2024. В предстоящие дни жителям придется столкнуться и с жарой, и с дождем, и, возможно, с грозой. Об этом в эфире радио «КП-Самара» рассказала начальник гидрометцентра Приволжского УГМС Людмила Анурова.