Смольный анонсировал новые запретные зоны для электросамокатов в Петербурге

В городе расширят список зон, в которых будут запрещены движение и парковка арендованных электросамокатов. В частности, перечень дополнит парк 300-летия Петербурга. Там нельзя будет ездить и оставлять транспорт нового вида.
«По итогам первого месяца эксплуатации самокатов некоторые пункты соглашения [c кикшеринговыми компаниями] в части ограничений будут расширены, — сообщил накануне в эфире телеканала “Санкт-Петербург” заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков. — Запрет самокатов будет, анонсирую, на территории Петропавловской крепости, в парке 300-летия. Там на них будет нельзя ни кататься, ни оставлять их там».
По его словам, также в список запретных зон добавят несколько улиц с узкими тротуарами, названия которых чиновник не уточнил.
В Петербурге есть зоны, где скорость электросамокатов ограничена лимитами в 15 км/ч и 10 км/ч, а также участки, где движение на них запрещено вовсе. Все эти ограничения касаются только средств индивидуальной мобильности, предоставляемых в аренду компаниями, подписавшими соглашение с комитетом по транспорту. Они устанавливаются с помощью программного обеспечения, на котором работают самокаты.
Петропавловская крепость и сейчас указана в приложениях кикшерингов как запретная зона. На территории парка 300-летия Петербурга пока разрешено движение с максимальной скоростью 10 км/ч.