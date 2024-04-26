Смольный анонсировал новые запретные зоны для электросамокатов в Петербурге

В Петербурге есть зоны, где скорость электросамокатов ограничена лимитами в 15 км/ч и 10 км/ч, а также участки, где движение на них запрещено вовсе. Все эти ограничения касаются только средств индивидуальной мобильности, предоставляемых в аренду компаниями, подписавшими соглашение с комитетом по транспорту. Они устанавливаются с помощью программного обеспечения, на котором работают самокаты.