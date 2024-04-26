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Белорусы на субботнике заработали почти 16 млн рублей

В этом году в стране на республиканском субботнике заработали на 13% больше средств, чем в 2023-м.

Источник: Telegram / Минск. Московский район

МИНСК, 26 апр — Sputnik. Свыше 2,3 миллиона жителей Беларуси приняли участие в республиканском субботнике, сообщил Национальный статистический комитет республики.

Мероприятие состоялось 20 апреля во всех регионах страны: приводились в порядок территории историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан, велись работы по благоустройству населенных пунктов, высаживались новые леса.

«В республиканском субботнике, который состоялся 20 апреля, приняли участие 2350 тысяч человек».

говорится в сообщении Белстата.

Там также отмечается, что для перечисления в бюджет из заработанных средств начислено 15,842 миллиона рублей, это на 13,1% больше, чем в минувшем году.

Президент Беларуси Александр Лукашенко работал на своей малой родине — в Александрии, где заложил яблоневый сад из 200 деревьев.

Ранее сообщалось, что все заработанные на субботнике средства пойдут на реконструкцию «детской Хатыни» — мемориального комплекса «Детям — жертвам войны» в Красном Береге (Гомельская область), создание Республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости и реконструкцию мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, расположенных в Минске и в областях.