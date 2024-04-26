Белорусы на субботнике заработали почти 16 млн рублей

МИНСК, 26 апр — Sputnik. Свыше 2,3 миллиона жителей Беларуси приняли участие в республиканском субботнике, сообщил Национальный статистический комитет республики.
Мероприятие состоялось 20 апреля во всех регионах страны: приводились в порядок территории историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан, велись работы по благоустройству населенных пунктов, высаживались новые леса.
«В республиканском субботнике, который состоялся 20 апреля, приняли участие 2350 тысяч человек».
Там также отмечается, что для перечисления в бюджет из заработанных средств начислено 15,842 миллиона рублей, это на 13,1% больше, чем в минувшем году.
Президент Беларуси Александр Лукашенко работал на своей малой родине — в Александрии, где заложил яблоневый сад из 200 деревьев.
Ранее сообщалось, что все заработанные на субботнике средства пойдут на реконструкцию «детской Хатыни» — мемориального комплекса «Детям — жертвам войны» в Красном Береге (Гомельская область), создание Республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости и реконструкцию мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, расположенных в Минске и в областях.