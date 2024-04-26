В Новосибирске на выходных будет до +17 градусов тепла

29 апреля сохранится теплый температурный фон, однако синоптики прогнозируют дожди с грозами и порывистый ветер до 18 м/с. Ночью ожидается плюс 8−10 градусов, а днем — плюс 12−14 градусов. Далее среднесуточные температуры будут приблизительно на уровне и ниже нормы, с незначительными осадками.