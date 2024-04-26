В Новосибирске на выходных будет до +17 градусов тепла

Начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова сообщила, что в ближайшую ночь температуры будут держаться от 0 до минус 2 градусов, а днем 27 апреля воздух прогреется до плюс 13−15 градусов. Погода будет без осадков.
28 апреля ожидается самый теплый день. Несмотря на прохождение циклона к северу Томской области, на Новосибирскую область придется теплый сектор, сказала Кичанова. Погода также останется без осадков. Ночью температура составит плюс 1−2 градуса, а днем — плюс 15−17 градусов с усилением ветра.
29 апреля сохранится теплый температурный фон, однако синоптики прогнозируют дожди с грозами и порывистый ветер до 18 м/с. Ночью ожидается плюс 8−10 градусов, а днем — плюс 12−14 градусов. Далее среднесуточные температуры будут приблизительно на уровне и ниже нормы, с незначительными осадками.