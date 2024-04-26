Стало известно, откроется ли аэропорт Воронежа в ближайшее время

Сегодня Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило о возобновлении работы аэропорта Элисты с пятницы, 3 мая. Он откроется для полетов гражданской авиации и будет работать ежедневно с 9:00 до 19:00. Вся инфраструктура аэропорта находится в рабочем состоянии. Возможность безопасного выполнения полетов в столицу Калмыкии подтвердили специалисты Министерства обороны России, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения.