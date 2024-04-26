Стало известно, откроется ли аэропорт Воронежа в ближайшее время

Международный аэропорт Воронеж имени Петра I в ближайшее время останется закрытым. В справочной воздушной гавани корреспонденту РИА «Воронеж» в пятницу, 26 апреля, сообщили, что информации о возобновлении работы не поступало.
Сегодня Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило о возобновлении работы аэропорта Элисты с пятницы, 3 мая. Он откроется для полетов гражданской авиации и будет работать ежедневно с 9:00 до 19:00. Вся инфраструктура аэропорта находится в рабочем состоянии. Возможность безопасного выполнения полетов в столицу Калмыкии подтвердили специалисты Министерства обороны России, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения.
Запрет на перелеты в аэропорт Воронежа действует с 24 февраля 2022 года в связи с проведением специальной военной операции. Закрытыми остаются также аэровокзалы в Анапе, Белгороде, Брянске, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону и Симферополе.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в мае 2024 года состоится открытие нового терминала внутренних авиалиний воронежского аэропорта. Площадь нового терминала составляет почти 13,7 тыс. кв. м. Он станет одним из крупнейших аэровокзалов Центрального федерального округа. После снятия ограничений на перелеты комплекс сможет обслуживать до 2 млн пассажиров в год.