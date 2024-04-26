Директор парка «Дустлик» сообщила об отмене масштабной реконструкции, его ждет лишь благоустройство

На сегодняшней встрече с активистами, требующими отменить реконструкцию парка «Дустлик», директор парка Ирода Юсупова сообщила, что масштабная реконструкция отменяется. Проект будет переработан, количество аттракционов максимально сократят.
«Это будет не аттракционный, а ландшафтный парк, и это наша с вами победа. Давайте говорить не аттракционы, а детская карусель, бесшумная. Будет также автодром для машин с краю парка на имеющейся сейчас бетонной площадке. То есть под него ни одно дерево не будет вырублено».
Зеленая зона парка остается такой как есть, без изменения. Над благоустройством будут работать известные ландшафтники.
«И они будут приходить не ко мне, а общаться с посетителями, мы официально объявляем диалог с народом», — заверила директор.
Стоянка уже существует, для ее создания также деревья не пострадают.
Также директор попросила не распространять ложные слухи, а сразу обращаться к ней по всем вопросам, связанными с парком. Отметим, что Ирода Юсупова доступна для предложений в телеграм-группе по защите парка.
«Важно, что хокимият отдает парк в аренду без права перепрофилирования, если вы увидите нарушения этого требования, обращайтесь сразу ко мне».
Бесплатные детские площадки остаются, инвестор отремонтирует их и даже добавить еще несколько бесплатных площадок. Появятся дополнительные урны. Еще важно, что на время благоустройства парк ни на один день не закроется, раз так решили горожане. Все работы будут проходить под контролем общества.
Если все обещания директора будут выполнены так, как обещано, то это, действительно, большая победа ташкентцев, вставших на защиту парка.
«Нам не нужны аттракционы, нам не нужен поющий фонтан (есть рядом в ТРЦ Next), нам не нужен ледовый каток — нам нужен тихий зеленый тенистый парк» — требовали горожане.
Эксперты-урбанисты отмечают катастрофическую нехватку зеленых тихих зон для отдыха, особенно на фоне преобразования Комсомольского озера в Magic City. По их мнению, это делает Ташкент не только плохим для горожан, но и отпугивает инвесторов и тех, кто хотел бы открыть здесь бизнес.
Действительно, осталось лишь две зеленые территории — Ботанический сад и Японский парк, в которых всегда очереди и много отдыхающих.
Напомним, что новые владельцы парков «Дустлик» и Абдуллы Кадыри показали, какими они могут стать после реконструкции.