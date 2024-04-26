Директор парка «Дустлик» сообщила об отмене масштабной реконструкции, его ждет лишь благоустройство

«Это будет не аттракционный, а ландшафтный парк, и это наша с вами победа. Давайте говорить не аттракционы, а детская карусель, бесшумная. Будет также автодром для машин с краю парка на имеющейся сейчас бетонной площадке. То есть под него ни одно дерево не будет вырублено».