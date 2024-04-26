Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посвященный Дню Победы единый урок пройдет во всех школах Беларуси 7−8 мая

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый урок, посвященный Дню Победы, пройдет во всех школах Беларуси 7—8 мая. Такая информация размещена на Национальном образовательном портале, сообщает БЕЛТА.

Урок проводится с целью воспитания у учащихся гражданственности и патриотизма, гордости за героическое прошлое Родины, готовности служить на благо своего народа, формирования понимания ценности мира на Земле.

При подготовке единого урока преподавателям предлагается использовать матрицу, подготовленную специалистами Академии образования, которая позволит провести мероприятие с учетом возрастных особенностей учащихся (в 1−4-х, 5−8-х, 9−11-х классах). Она размещена на Национальном образовательном портале.

образование