Посвященный Дню Победы единый урок пройдет во всех школах Беларуси 7−8 мая

Урок проводится с целью воспитания у учащихся гражданственности и патриотизма, гордости за героическое прошлое Родины, готовности служить на благо своего народа, формирования понимания ценности мира на Земле.
При подготовке единого урока преподавателям предлагается использовать матрицу, подготовленную специалистами Академии образования, которая позволит провести мероприятие с учетом возрастных особенностей учащихся (в 1−4-х, 5−8-х, 9−11-х классах). Она размещена на Национальном образовательном портале.