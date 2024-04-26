В 9 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных и предгорных районах области гроза, шквал, на севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах 15−20, днем порывы 23 м/с. 27 апреля на севере области ожидается высокая пожарная опасность. г. Шымкент: 27 апреля ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный порывы 15−20 м/с. г. Туркестан: 27 апреля утром и днем ожидается ветер северо-восточный порывы 15−20 м/с.