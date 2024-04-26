Победители 13 олимпиад будут зачислены в белорусские вузы без экзаменов

Кроме того, был определен перечень учебных предметов третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, который завершился в год приема. У победителей указанного этапа будет возможность поступить в вузы без экзаменов в 2024 году.