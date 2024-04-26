Прогноз погоды на Пасху в Крыму 5 мая 2024 года: тепло как летом

Ранее в Крыму отмечали отголоски песчаной бури из Сахары. Тропический ветер мог принести на полуостров песок из пустыни. В местном гидрометцентре также отметили, что такое действительно могло произойти, так как пыль могла нестись по всем высотам из-за выноса тропических воздушных масс и сильного ветра.