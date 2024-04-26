Прогноз погоды на Пасху в Крыму 5 мая 2024 года: тепло как летом

Апрель подходит к концу, впереди Пасха и длинные майские выходные, которые крымчане любят проводить вне дома. Жители и гости полуострова выезжают на природу. К счастью, погода в этот раз порадует теплыми и солнечными днями.
«Комсомолка» узнала прогноз погоды на Пасху в Крыму 5 мая 2024 года.
Как рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, в конце недели погоду на полуострове будет определять зона холодного атмосферного фронта. В некоторых местах пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха поднимется до +24 градусов днем, а порывы ветра достигнут 7−12 метров в секунду.
— На выходных мы ожидаем в Крыму небольшие дожди и дневные температуры до +22−24 градусов. В воскресенье, 28 апреля, на полуострове вновь пройдут сильные дожди. Аналогичная погода продержится в Крыму и в понедельник, 29 апреля, — отметила синоптик и добавила, что уже ко вторнику вернется теплая и сухая погода.
Прогноз погоды на Пасху в Крыму 5 мая 2024 года
По данным метеорологов, 5 и 6 мая в Крыму будет без осадков. В Симферополе столбики термометров поднимутся до отметки +18 −21 градусов, что немного ниже средней температуры неделей ранее.
Ранее в Крыму отмечали отголоски песчаной бури из Сахары. Тропический ветер мог принести на полуостров песок из пустыни. В местном гидрометцентре также отметили, что такое действительно могло произойти, так как пыль могла нестись по всем высотам из-за выноса тропических воздушных масс и сильного ветра.