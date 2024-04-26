Главные новости к вечеру 26 апреля

Задержан еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе»

Задержанный — гражданин Таджикистана 2003 года рождения Джумохон Курбонов. По делу о теракте проходят более десяти человек, арестованы в том числе четверо предполагаемых исполнителей атаки.



Как новое решение ЦБ отразится на рубле, вкладах и кредитах

Совет директоров Банка России в пятницу 26 апреля третье заседание подряд сохранил ключевую ставку без изменений на уровне 16% годовых.



Движение «Я/Мы Сергей Фургал» внесли в список террористов

По информации прокуратуры, организация действовала в активной координации различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России.



Тимошенко раскритиковала запрет консульских услуг для украинцев

Как заявила политик, в консульствах Украины во всем мире начался хаос из-за противозаконного, по ее мнению, указа МИД страны.



Блинкен пригрозил Китаю последствиями за поддержку России

Если Пекин не примет меры по «решению этой проблемы», это сделает Вашингтон.