В Иркутской области вводится особый противопожарный режим

На период действия особого противопожарного режима вводятся следующие ограничения: запрещается посещение лесов при наступлении III и выше классов пожарной опасности, запрещается разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора, а также приготовление пищи на открытом огне, вводятся ограничения на охоту и рыбалку в лесных угодьях, при прогнозировании усиления ветра свыше 15 м/сек в населенных пунктах может быть отключена электроэнергия.