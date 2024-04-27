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В Иркутской области вводится особый противопожарный режим

С 3 по 17 июня в южных, центральных, западных и частично верхнеленских районах Иркутской области будет действовать особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Константин Зайцев. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Источник: Соцсети

На период действия особого противопожарного режима вводятся следующие ограничения: запрещается посещение лесов при наступлении III и выше классов пожарной опасности, запрещается разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора, а также приготовление пищи на открытом огне, вводятся ограничения на охоту и рыбалку в лесных угодьях, при прогнозировании усиления ветра свыше 15 м/сек в населенных пунктах может быть отключена электроэнергия.

Введение особого противопожарного режима связано с повышением риска возникновения лесных пожаров в регионе.

МЧС