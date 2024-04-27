В Иркутской области расширен список получателей доплаты к пенсии

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Теперь доплату смогут получать дети-сироты, дети-инвалиды и инвалиды с детства, которые временно трудоустроены в студенческих отрядах. Ранее доплата сохранялась только при временном трудоустройстве по направлению службы занятости.
Региональная социальная доплата к пенсии предоставляется неработающим гражданам, проживающим на территории региона, размер пенсии которых ниже прожиточного минимума, установленного в области для пенсионеров. В 2024 году это 14 087 рублей.
По состоянию на 1 апреля 2024 года доплату к пенсии получают 103 254 человека.