Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области расширен список получателей доплаты к пенсии

Председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев подписал постановление о расширении категорий получателей региональной социальной доплаты к пенсии.

Источник: Freepik

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Теперь доплату смогут получать дети-сироты, дети-инвалиды и инвалиды с детства, которые временно трудоустроены в студенческих отрядах. Ранее доплата сохранялась только при временном трудоустройстве по направлению службы занятости.

Региональная социальная доплата к пенсии предоставляется неработающим гражданам, проживающим на территории региона, размер пенсии которых ниже прожиточного минимума, установленного в области для пенсионеров. В 2024 году это 14 087 рублей.

По состоянию на 1 апреля 2024 года доплату к пенсии получают 103 254 человека.