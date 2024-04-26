В пострадавших регионах ситуация с поставками продовольствия стабильная

Ситуация с ценами на социально-значимые продовольственные товары и поставками продтоваров в регионах, пострадавших от паводков, находится на особом контроле. Об этом на брифинге в СЦК сказал заместитель председателя Комитета торговли министерства торговли и интеграции Ернур Жаутикбаев.