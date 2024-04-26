В пострадавших регионах ситуация с поставками продовольствия стабильная

Ситуация с ценами на социально-значимые продовольственные товары и поставками продтоваров в регионах, пострадавших от паводков, находится на особом контроле. Об этом на брифинге в СЦК сказал заместитель председателя Комитета торговли министерства торговли и интеграции Ернур Жаутикбаев.
«Министерством координируется работа территориальных департаментов по взаимодействию с местными исполнительными. Совместно с акиматами и региональными СПК осуществлен выездной осмотр запасов торговых объектов на наличие достаточного количества продовольственных товаров. Проводится опрос предпринимателей и жителей подтопленных районов по наличию фактов повышения цен на СЗПТ, проведен мониторинг овощехранилищ на предмет возможных рисков затопления и потери запасов, законтрактованных СПК в рамках механизмов стабилизации цен».
Также проводится мониторинг пострадавшей торговой инфраструктуры. В зонах риска подтопления торговым объектам разъясняется необходимость эвакуации. Для приема и рассмотрения жалоб бизнеса создана «горячая линия», открыты пункты общественного контроля. Пресекаются факты манипуляции цен на товары первой необходимости. В Северо-Казахстанской области к этой работе привлечены сотрудники департамента полиции и департамента экономических расследований для пресечения фактов спекуляции питьевой бутилированной водой.
По словам Ернура Жаутикбаева, в регионах ситуация стабильная, проблем с доставкой продовольствия нет.