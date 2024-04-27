Новорожденный омский лемур тащит в рот все подряд и хочет ходить сам, но мама не дает

Как уже сообщал «СуперОмск», в 2022 году у лемура Томаса появились сразу две жены — София и Джулиана. Они сразу же загнали под пяту доселе своенравного мужа и активно занялись обустройством дома, быта, семьи. В марте 2024 года младшая Джулиана, она же Юлька, как ее называют в зоопарке, родила первого в семействе малыша.
Мальчик он или девочка, пока известно лишь членам семьи. Однако уже очевидно, что детеныш активно растет и развивается. Мир он познает известным способом — тащит в рот все, что попадается под цепкую ручку и пытается оторваться от мамы, чтобы погулять самостоятельно, пояснили в зоопарке.
В зоосаду добавили, животные редко потакают детенышам и сразу расставляют границы, что можно делать, а что нельзя. Потому Юлька тщательно следит за драгоценным чадом, отпускать его в самостоятельное плавание еще рано, жить сам по себе малыш сможет через несколько месяцев. А пока ему нужно сидеть на маминых шее, спине, животе (в прямом смысле), хочет он того или нет.