Новорожденный омский лемур тащит в рот все подряд и хочет ходить сам, но мама не дает

В зоосаду добавили, животные редко потакают детенышам и сразу расставляют границы, что можно делать, а что нельзя. Потому Юлька тщательно следит за драгоценным чадом, отпускать его в самостоятельное плавание еще рано, жить сам по себе малыш сможет через несколько месяцев. А пока ему нужно сидеть на маминых шее, спине, животе (в прямом смысле), хочет он того или нет.