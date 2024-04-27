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Иркутяне привели в порядок сад Томсона

Более 200 человек приняли участие в субботнике на территории сада Томсона в Иркутске.

Источник: Соцсети

Об этом сообщили в городской администрации.

К акции присоединились школьники, серебряные волонтеры, представители экологических организаций и администрации города. Участники субботника собрали большое количество мусора, включая ветки и доски.

Напомним, сад Томсона был благоустроен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 и 2021 годах. Сейчас территория сада представлена на рейтинговом онлайн-голосовании за объекты благоустройства 2025 года, которое продлится до 30 апреля на сайте 38.gorodsreda.ru/.

ЖКХ