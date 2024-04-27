Иркутяне привели в порядок сад Томсона

Напомним, сад Томсона был благоустроен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 и 2021 годах. Сейчас территория сада представлена на рейтинговом онлайн-голосовании за объекты благоустройства 2025 года, которое продлится до 30 апреля на сайте 38.gorodsreda.ru/.