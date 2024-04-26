Сотни груш вырастут на пешеходной аллее в Астане

Зеленые насаждения украсили аллею по ул. Айтеке би в районе Нура. В районном акимате отметили, что участие посольств арабских стран, европейских государств, представительства Европейского союза и соседних стран приурочено ко Дню единства народа Казахстана, которое отмечается 1-го мая.
«Дипломатический корпус в Казахстане насчитывает более 70 посольств. Все они всегда с огромным интересом, большим желанием принимают участие в таких акциях по облагораживанию нашего города. В рамках недели “Жасыл аймақ” они с удовольствием взяли лопаты и сажают грушевую аллею на ул. Айтеке би. Дипломатический корпус всегда готов принимать участие в таких акциях, будь то уборка набережной реки Ишим или посадка деревьев, поэтому мы всегда можем рассчитывать на их поддержку».
Стоит отметить, что в озеленении пешеходной аллеи приняли участие и члены Союза отцов Казахстана. На посадку папы пришли вместе с детьми.
«Впервые принимал участие на посадке семь лет назад. Сейчас эти деревья, которые были посажены в Ботаническом саду, уже дают тень. Поэтому всегда стараюсь поддерживать такие инициативы. На сегодняшнее мероприятие как пример преемственности поколений пришел с сыном и отцом. Такие мероприятия — отличный практический пример заботы об окружающей среде, о нашей земле и природе», — поделился своими впечатлениями депутат Мажилиса Парламента РК Даулет Мукаев.
Масштабную акцию по озеленению Астаны поддержали хоккеистки, бойцы ММА и боксеры, которым с 27-го апреля предстоит защитить честь страны на чемпионате Азии по боксу.
Отметим, что на протяжении 3-х недель в столице проходит экоакция «Таза Қазақстан. Астана — образец чистоты и порядка». В санитарной очистке и озеленении города участвуют спортсмены, послы, общественные деятели, учителя, врачи, волонтеры и жители столицы.