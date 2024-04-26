Сотни груш вырастут на пешеходной аллее в Астане

«Дипломатический корпус в Казахстане насчитывает более 70 посольств. Все они всегда с огромным интересом, большим желанием принимают участие в таких акциях по облагораживанию нашего города. В рамках недели “Жасыл аймақ” они с удовольствием взяли лопаты и сажают грушевую аллею на ул. Айтеке би. Дипломатический корпус всегда готов принимать участие в таких акциях, будь то уборка набережной реки Ишим или посадка деревьев, поэтому мы всегда можем рассчитывать на их поддержку».