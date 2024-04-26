Еще одну улицу Астаны закроют из-за ремонта

Ранее сообщалось, что в Астане до конца ноября полностью перекроют движение по одному из участков на улице Сыганак — здесь будут строить одну из станций LRT. Так, для водителей будет недоступен участок от улицы Акмешит до улицы Туркестан в обе стороны. Всего в этом году в столице планируют отремонтировать более 50 улиц общей протяженностью около 60 километров, провести ямочный ремонт на 200 улицах города и начать работы по нанесению дорожной разметки. В начале этого года был утвержден генплан Астаны до 2035 года — на развитие столицы планируют потратить 6,3 трлн тенге.