Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях Казахстана на субботу

«В области Жетысу 27 апреля на востоке, севере ожидается ветер северо-восточный 15−20, в районе Алакольских озер временами 23−28 м/с. В области Жетысу с прогнозом сильных осадков в период
В Акмолинской области с 27 апреля по 1 мая в связи добеганием боковых притоков с (реки Терисаккан, Жабай и Калкутан), на реке Есиль в Кызылжарском районе ожидаются повышения уровней воды (вторая волна половодья) и превышение критических отметок.
«При превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в самом поселке и ниже по течению реки, а также находящиеся в пойменных участках реки».
В области Улытау на севере, востоке, в центре ожидается ветер северо-восточный, порывы 15−20 м/с. Ночью на востоке области заморозки до −1. В Жезказгане 27 апреля днем ожидается ветер северо-восточный, порывы 15−20 м/с.
В Алматинской области с 27 апреля по 2 мая в связи с выпадением осадков, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2700 метров) сохраняется опасность схода снежных лавин.
Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.
В Карагандинской области днем на севере, востоке, юге ожидается ветер северо-восточный порывы 15−20 м/с.
В Жамбылской области с 27 по 29 апреля 2024 года в горных и предгорных районах ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках. Также возможны подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.
В Жамбылской области днем в горных районах ожидается сильный дождь.
В Атырауской областиднем на западе ожидается ветер юго-восточный 15−20 м/с. 27 апреля на юге области ожидается высокая пожарная опасность.
В Туркестанской области в горах ожидается сильный дождь. На юге, в горных и предгорных районах области гроза, шквал, на севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах 15−20, днем порывы 23 м/с. 27 апреля на севере области ожидается высокая пожарная опасность. Шымкент: 27 апреля ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный порывы 15−20 м/с. г. Туркестан: 27 апреля утром и днем ожидается ветер северо-восточный порывы 15−20 м/с.
В Западно-Казахстанской области днем в ветер южный, юго-восточный на юге, северо-западе области порывы 15−20 м/с.
В Кызылординской области в центре, на востоке ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный в центре, на востоке области 15−20, днем порывы 23 м/с. В центре, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем порывы 15−20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.
В Мангистауской области на большей части сохраняется высокая пожарная опасность.