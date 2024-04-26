Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях Казахстана на субботу

«В области Жетысу 27 апреля на востоке, севере ожидается ветер северо-восточный 15−20, в районе Алакольских озер временами 23−28 м/с. В области Жетысу с прогнозом сильных осадков в период 26—28 апреля в горных и предгорных районах ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления», — говорится в сообщении.