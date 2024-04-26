Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях Казахстана на субботу

Астана. 26 апреля. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях Казахстана на субботу, сообщает РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +15° 4 м/с 44% 768 мм рт. ст. +16°

«В области Жетысу 27 апреля на востоке, севере ожидается ветер северо-восточный 15−20, в районе Алакольских озер временами 23−28 м/с. В области Жетысу с прогнозом сильных осадков в период 26—28 апреля в горных и предгорных районах ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления», — говорится в сообщении.

В Акмолинской области с 27 апреля по 1 мая в связи добеганием боковых притоков с (реки Терисаккан, Жабай и Калкутан), на реке Есиль в Кызылжарском районе ожидаются повышения уровней воды (вторая волна половодья) и превышение критических отметок.

«При превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в самом поселке и ниже по течению реки, а также находящиеся в пойменных участках реки».

предупредили синоптики.

В области Улытау на севере, востоке, в центре ожидается ветер северо-восточный, порывы 15−20 м/с. Ночью на востоке области заморозки до −1. В Жезказгане 27 апреля днем ожидается ветер северо-восточный, порывы 15−20 м/с.

В Алматинской области с 27 апреля по 2 мая в связи с выпадением осадков, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2700 метров) сохраняется опасность схода снежных лавин.

Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

В Карагандинской области днем на севере, востоке, юге ожидается ветер северо-восточный порывы 15−20 м/с.

В Жамбылской области с 27 по 29 апреля 2024 года в горных и предгорных районах ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках. Также возможны подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидается сильный дождь. 27—28 апреля на юге, в горных районах области гроза, 27 апреля град, шквал. 27—29 апреля на юге, в горных районах области туман. 27—29 апреля ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с, 27—28 апреля порывы 25 м/с. 28—29 апреля ночью на востоке, в горных районах области ожидаются заморозки 2 градуса. В Таразе 27 апреля днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15−20 м/с. 27—29 апреля ночью и утром туман.

В Атырауской областиднем на западе ожидается ветер юго-восточный 15−20 м/с. 27 апреля на юге области ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области в горах ожидается сильный дождь. На юге, в горных и предгорных районах области гроза, шквал, на севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах 15−20, днем порывы 23 м/с. 27 апреля на севере области ожидается высокая пожарная опасность. Шымкент: 27 апреля ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный порывы 15−20 м/с. г. Туркестан: 27 апреля утром и днем ожидается ветер северо-восточный порывы 15−20 м/с.

В Западно-Казахстанской области днем в ветер южный, юго-восточный на юге, северо-западе области порывы 15−20 м/с.

В Кызылординской области в центре, на востоке ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный в центре, на востоке области 15−20, днем порывы 23 м/с. В центре, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем порывы 15−20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области на большей части сохраняется высокая пожарная опасность.