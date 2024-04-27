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В Красноярске согласовали график отключения холодной воды

Плановые отключения холодной воды в Красноярске начнутся в конце мая.

Источник: Reuters

План-график остановки городских водозаборов для подготовки к зиме 2024−2025 годов согласовали в Красноярске. Об этом сообщает «КрасКом».

31 мая на профилактику остановится водозабор острова Татышев, а значит без холодной воды временно останется Советский район Красноярска, а также посёлок Нанжуль-Солнечный, деревни Бадалык и Сухая Балка. Работу обещают восстановить 2 июня.

С 14 июня по 16 июня не будет работать водозабор на острове Посадный. В эти дни холодная вода не будет поступать в Центральный район и частично в Железнодорожный (от центра и до железной дороги).

С 28 по 30 июня холодное водоснабжение не будет работать в Ленинском районе и части Кировского районов (проспект имени газеты «Красноярский рабочий» от улицы Затонская), в коттеджах на улицах Побежимова и Вавилова, а также в посёлке Берёзовка. Отключён будет водозабор на острове Нижне-Атамановский.

12 июля остановят водозабор на острове Отдыха. Без холодной воды до 14 июля останутся Свердловский и часть Кировского района (проспект имени газеты «Красноярский рабочий» до улицы Затонская, микрорайон Первомайский и посёлок Водники).

Последнее отключение пройдёт со 2 по 4 августа в Октябрьском и части Железнодорожного районах (до железной дороги, улицы Маерчака, Северо-Енисейская, Калинина, Озёрная), посёлках СВЭМ, Афганцев, Нова Лэнд и Солонцы. Временно не будет работать водозабор «Гремячий лог» на острове Казачий.

«КрасКом» планирует останавливать водозабор максимум на сутки, а если получится — ещё на меньший срок. Но в организации предупреждают, что в случае форс-мажоров возможны переносы сроков. О любых изменениях будут информировать дополнительно.

ЖКХ