Золотые часы, Таиланд и проигранная битва с лужей: какие скандалы связаны с экс-мэром Канска Бересневым

Среди всех подвигов мэра Береснева, этот, пожалуй, вызывает больше всего негативных эмоций. Переселенка из Мариуполя Татьяна Гусева проделала огромный путь в Сибирь, чтобы бежать от бомбежек и стрельбы, чтобы приехать в квартиру с разбитым окном, санузлом. Да вообще в полуразрушенную. Тогда Береснев оправдался тем, что не знал, в каком состоянии общежитие, куда поселили пенсионерку. А потом заявил, что из всех предложенных вариантов, этот оказался самым лучшим. Страшно представить, что было в худших. Может, потолков и стен не было?