Золотые часы, Таиланд и проигранная битва с лужей: какие скандалы связаны с экс-мэром Канска Бересневым

У общественников Канска на страницах появились посты на одну и ту же тему. В них с нескрываемой радостью говорится о том, что губернатор Михаил Котюков распорядился уволить мэра Андрея Береснева. Чем градоначальник так насолил горожанам? Какими скандалами известен.
Для начала вспомним, что в феврале 2024 года отставку мэра Канска Береснева уже обсуждали. Он занимал пост главы города с 2019 года, в начале года у него истек срок полномочий. Но на конкурсе по выбору главы города он снова оказался в прежнем кресле. За него проголосовало большинство в горсовете.
При этом в обществе обсуждают скандалы, связанные с Бересневым. Вспомним самые громкие из них.
Золотые часики смеются «тик-так».
История с золотыми часами облетела всю страну. Дело в том, что на одном из видео журналисты заметили дорогой аксессуар и решили узнать, какой он марки. Оказалось, он схож с Rolex Cosmograph Daytona. Эксклюзивные часы, судя по данным интернет-магазинов. Эту «санкционку», а в Россию этот товар сейчас завести в Россию не так-то просто, оценивают в сумму до 10 миллионов рублей.
Администрация города тогда на запросы не отвечала, зато ответил сам Береснев изданию «Подъем». Он заявил, что часы другой марки и покупал он их 25 лет назад. То, что они из золота, отрицать не стал.
Новогодний скандал.
Еще одна история, связанная с Бересневым произошла на Новый год. Красноярский ресторатор, политик и путешественник Владимир Владимиров, а также канские активисты, которые следили за деятельностью мэра, сообщили, что видели чиновника в Таиланде на новогодние каникулы. С ним были и депутаты из Канска.
Это возмутило жителей города и других политиков, так как для должностных лиц во время СВО важно держать ситуацию на контроле и максимально быть на связи.
«В то время, когда другие защищают Родину, другие просто-напросто, извините за выражение, пузо греют за границей, при этом выставляя напоказ эпатажные все эти вещи, хвастаясь богатствами и так далее. Это абсолютно ни в какие рамки не лезет», — написал депутат Госдумы, зампредседателя комитета по обороне Юрий Швыткин.
Но и тут Береснев вышел сухим из воды. Шум утих.
Проигранная битва с лужей.
Эта история не так растиражирована, но показательна. Пожалуй, у каждого мэра есть «враг», которого он за свой срок не успел победить. У Андрея Береснева это лужа возле железнодорожного вокзала. Как пишет политолог Алексей Аксютенко, он обещал от нее избавиться еще в прошлом году. Но, похоже, она победила в битве.
Источники подобных луж в любом городе — ямы. И здесь надо вспомнить визит тогда еще врио губернатора Михаила Котюкова. Он остался недоволен дорогами города. Вообще тогда он много чем остался недоволен и пообещал дать Канску новую жизнь. Видимо, она начнется со смены мэра.
Старушка из Мариуполя.
Среди всех подвигов мэра Береснева, этот, пожалуй, вызывает больше всего негативных эмоций. Переселенка из Мариуполя Татьяна Гусева проделала огромный путь в Сибирь, чтобы бежать от бомбежек и стрельбы, чтобы приехать в квартиру с разбитым окном, санузлом. Да вообще в полуразрушенную. Тогда Береснев оправдался тем, что не знал, в каком состоянии общежитие, куда поселили пенсионерку. А потом заявил, что из всех предложенных вариантов, этот оказался самым лучшим. Страшно представить, что было в худших. Может, потолков и стен не было?
Очень много было и скандалов, которые не вышли за пределы канских пабликов и телеграм-каналов. Жители ругают состояние города, а также критикуют Береснева за неисполненные обещания и затягивание работ по обновлению города. Издание «Запад 24», к примеру, пишет, что из них состояла вся предвыборная программа чиновника перед избранием на 2 срок.
Алексей Аксютенко, а также представители местного отделения ЛДПР, которые критиковали мэра, считают, что у него высокие покровители. Они-то не дадут пропасть. В конце концов, можно продать часы и открыть бизнес.