В Омске появится мемориальная доска Владимира Варнавского

На стене жилого дома 4 по улице Красина в ближайшее время появится мемориальная доска, посвящённая бывшему председателю Законодательного собрания Омской области, Владимиру Варнавскому. Именно в этом здании, расположенном всего в паре сотен метров от областного парламента, спикер жил с 1981 по 2009 годы.