В Омске появится мемориальная доска Владимира Варнавского

На стене жилого дома 4 по улице Красина в ближайшее время появится мемориальная доска, посвящённая бывшему председателю Законодательного собрания Омской области, Владимиру Варнавскому. Именно в этом здании, расположенном всего в паре сотен метров от областного парламента, спикер жил с 1981 по 2009 годы.
С инициативой об установке выступили как чиновники правительства, так и депутаты Заксобрания. Соответствующее предложение уже согласовано топонимической комиссией и поступило на рассмотрение комитета по социальным вопросам в Горсовете.
Владимир Варнавский, возглавлявший парламент на протяжении всех его созывов, скончался в конце мая прошлого года. Политики, которые работали с Владимиром Алексеевичем, называли его «человеком-эпохой». Минувшей осенью в Омске появился сквер имени Владимира Варнавского.
На том же заседании комитет рассмотрит вопросы об установке ещё нескольких мемориальных досок, в том числе — Сали Катыку, бывшему директору Омсктрансмаша. Его память планируют увековечить на одном из зданий завода.