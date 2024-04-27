Патрулирование лесов Красноярского края будет усилено в майские праздники

Если нарушение правил пожарной безопасности повлечёт за собой пожар, то виновнику придётся возместить ущерб причинённый лесному фонду, а также затраты на тушение пожара. Это в дополнение к штрафу, который для граждан может доходить до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч, а для юридических — до двух миллионов рублей.