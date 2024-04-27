Патрулирование лесов Красноярского края будет усилено в майские праздники

Лесопожарный центр Красноярского края усилит патрулирование лесов на время майских праздников. Об этом рассказали в краевом правительстве.
Пожароопасный сезон в северных и восточных районах края официально открыт с 26 апреля. Ранее он открылся в южных, центральных и западных территориях.
За состоянием лесов следят при помощи спутников, беспилотников и видеонаблюдения. Лесные пожарные выезжают на место сразу после того, как к ним поступает информация о дым-точке. Если данные подтверждаются, то пожар начинают тушить. 500 единиц техники ожидают в состоянии готовности. В зависимости от погодных условий к мониторингу и тушению пожаров подключается авиация.
13 мобильных пунктов сосредоточены в самых пожароопасных точках юга Красноярского края. Минусинском районе — это сёла Кавказское и Малая Минуса, посёлок Зелёный бор и Кривинский бор.
Если нарушение правил пожарной безопасности повлечёт за собой пожар, то виновнику придётся возместить ущерб причинённый лесному фонду, а также затраты на тушение пожара. Это в дополнение к штрафу, который для граждан может доходить до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч, а для юридических — до двух миллионов рублей.