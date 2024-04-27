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Омичам рассказали о самых частых причинах смерти детей в регионе

Минздрав Омской области представил Госдоклад о состоянии здоровья населения и здравоохранения региона за 2023 год.

Источник: Freepik

Согласно докладу, показатель детской смертности в возрасте 0−17 лет снизился с 38,6 до 37,6 на 100 тысяч детей.

Внешние причины смерти были указаны как наиболее распространенные, составляя почти половину всех случаев. В числе причин смерти детей остаются пожары, утопления, ДТП и суициды. Также дети погибают из-за болезней нервной системы, инфекционных заболеваний и злокачественных опухолей.

Общее количество ушедших в прошлом году из-за внешних причин составило 41 человека, в то время как в 2022 году это число было 52. Напомним, ранее мы писали, что 25-летнего омича обвиняют в реабилитации нацизма.

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