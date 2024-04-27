Омичам рассказали о самых частых причинах смерти детей в регионе

Согласно докладу, показатель детской смертности в возрасте 0−17 лет снизился с 38,6 до 37,6 на 100 тысяч детей.
Внешние причины смерти были указаны как наиболее распространенные, составляя почти половину всех случаев. В числе причин смерти детей остаются пожары, утопления, ДТП и суициды. Также дети погибают из-за болезней нервной системы, инфекционных заболеваний и злокачественных опухолей.
Общее количество ушедших в прошлом году из-за внешних причин составило 41 человека, в то время как в 2022 году это число было 52. Напомним, ранее мы писали, что 25-летнего омича обвиняют в реабилитации нацизма.