На юге Красноярского края открывается сезон охоты на боровую дичь

В южной группе районов Красноярского края открывается весенний сезон охоты. Об этом рассказали в краевом правительстве.
С 27 апреля открывается сезон охоты на селезней, а с 28 апреля на самцов тетерева, глухаря и вальдшнепа. Срок охоты составляет десять дней. 425 разрешений уже выдано на добычу охотничьих ресурсов в угодьях Балахтинского, Ермаковского, Идринского, Каратузского, Курагинского, Краснотуранского, Ужурского, Минусинского, Новосёловского, Шушенского и Шарыповского муниципальных округов. За соблюдением правил охоты будут следить инспекторы охотнадзора вместе с представителями дирекции по особо охраняемым природным территории, а также сотрудники Лесной охраны.
По состоянию на 26 апреля выдано уже около 1700 разрешений на охоту по всей территории региона. Сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь будут поэтапно открывать на всех территориях края.
В Красноярском крае водятся редкие и малочисленные виды гусей, охота на них запрещена. Для нарушителей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет или штраф до 500 тысяч рублей.