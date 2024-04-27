На юге Красноярского края открывается сезон охоты на боровую дичь

С 27 апреля открывается сезон охоты на селезней, а с 28 апреля на самцов тетерева, глухаря и вальдшнепа. Срок охоты составляет десять дней. 425 разрешений уже выдано на добычу охотничьих ресурсов в угодьях Балахтинского, Ермаковского, Идринского, Каратузского, Курагинского, Краснотуранского, Ужурского, Минусинского, Новосёловского, Шушенского и Шарыповского муниципальных округов. За соблюдением правил охоты будут следить инспекторы охотнадзора вместе с представителями дирекции по особо охраняемым природным территории, а также сотрудники Лесной охраны.