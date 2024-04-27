Раскрыт простой способ как разделить счета по ЖКХ — платите только за себя

Разделение счетов по ЖКХ в квартире с несколькими собственниками становится необходимостью, чтобы избежать оплаты чужих долгов. Если один из владельцев не оплачивает коммунальные услуги, остальным приходится вмешиваться, чтобы избежать неприятных последствий, таких как отключение света или канализации.
Важно различать приватизированные и муниципальные квартиры. В приватизированных квартирах необходимо согласие всех собственников для разделения финансового счета и оплаты только за свою долю. Это процесс требует написания заявления и согласования с управляющей компанией или обращения в суд в случае несогласия кого-либо из собственников.
Хотя законодательство не явно регулирует разделение лицевого счета, но судебная практика и статьи Жилищного кодекса РФ подтверждают его возможность. Каждый собственник имеет право получать отдельные квитанции за услуги, рассказали эксперты РБК Недвижимость.
Для добросовестного собственника разделение счетов обеспечивает гарантированный доступ к коммунальным услугам и защиту от долгов других собственников. Преимущества включают возможность оплачивать услуги пропорционально фактическому пользованию и защиту от взыскания долгов других собственников.
В случае отказа одного из собственников от разделения счетов, остальные должны подать судебный иск, привлекая компанию-исполнителя в качестве третьего лица. После рассмотрения судом иска и принятия решения, поставщик услуг разделит лицевые счета согласно судебному решению.