Раскрыт простой способ как разделить счета по ЖКХ — платите только за себя

Важно различать приватизированные и муниципальные квартиры. В приватизированных квартирах необходимо согласие всех собственников для разделения финансового счета и оплаты только за свою долю. Это процесс требует написания заявления и согласования с управляющей компанией или обращения в суд в случае несогласия кого-либо из собственников.