Омичи просят полицию разобраться с теми, кто паркуется на Фрунзе

Скоро год, как мэрия приняла решение перенести часть маршрутов общественного транспорта на улицы Жукова, Булатова и Фрунзе. Спустя несколько недель на этих улицах оборудовали новые остановки — однако они, как оказалось, до сих пор не работают так, как должны.
В группе «Аварийный Омск» появился крик души омича, недовольного тем, что остановки по улице Фрунзе фактически превратились в парковочные карманы.
«Десятки автобусов еле влезают в полкармана, пока вторая половина забита телегами этих лентяев. Не пора ли наказывать рублём?» — негодует автор поста.
Омич приложил к посту несколько фото и призвал Госавтоинспекцию разобраться с нарушителями. Отметим, что эту проблему уже пыталась решить омская мэрия, однако, судя по всему, спустя время автомобилисты вернулись на привычные места. Городская администрация в ответ пригрозила в принципе запретить парковку на Фрунзе и Булатова, однако дальше заявлений дело пока не пошло.
На борьбу с нарушителями вынуждены выходить героические одиночки.