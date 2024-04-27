Омичи просят полицию разобраться с теми, кто паркуется на Фрунзе

Омич приложил к посту несколько фото и призвал Госавтоинспекцию разобраться с нарушителями. Отметим, что эту проблему уже пыталась решить омская мэрия, однако, судя по всему, спустя время автомобилисты вернулись на привычные места. Городская администрация в ответ пригрозила в принципе запретить парковку на Фрунзе и Булатова, однако дальше заявлений дело пока не пошло.