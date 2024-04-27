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Омичи просят полицию разобраться с теми, кто паркуется на Фрунзе

Горожан возмущают машины, стоящие в автобусных карманах.

Источник: Мэрия Омска

Скоро год, как мэрия приняла решение перенести часть маршрутов общественного транспорта на улицы Жукова, Булатова и Фрунзе. Спустя несколько недель на этих улицах оборудовали новые остановки — однако они, как оказалось, до сих пор не работают так, как должны.

В группе «Аварийный Омск» появился крик души омича, недовольного тем, что остановки по улице Фрунзе фактически превратились в парковочные карманы.

«Десятки автобусов еле влезают в полкармана, пока вторая половина забита телегами этих лентяев. Не пора ли наказывать рублём?» — негодует автор поста.

Омич приложил к посту несколько фото и призвал Госавтоинспекцию разобраться с нарушителями. Отметим, что эту проблему уже пыталась решить омская мэрия, однако, судя по всему, спустя время автомобилисты вернулись на привычные места. Городская администрация в ответ пригрозила в принципе запретить парковку на Фрунзе и Булатова, однако дальше заявлений дело пока не пошло.

На борьбу с нарушителями вынуждены выходить героические одиночки.

ГИБДД