Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие дороги станут пешеходными в майские праздники, назвали волгоградцам

Автомобили потеснят со стоянок, а их движение ограничат для удобства горожан и гостей областного центра, которые захотят прогуляться.

Источник: предоставлено пресс-службой администрации Волгограда

Чтобы обеспечить удобство и безопасность жителям и гостям Волгограда, которые захотят провести майские праздничные дни в центре города, многие улицы сделают на это время пешеходными, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, с 8.00 27 апреля по 24.00 11 мая освободят от автомобилей парковку на площади Павших борцов. А на время проведения репетиций парада ограничат движение как на самой площади, так и на прилегающих улицах:

Аллея Героев между Мира и проспектом Ленина;

Володарского между Коммунистической и проспектом Ленина;

Гоголя между Мира и Коммунистической;

Ленина между Мира и проспектом Ленина;

Мира между Краснознаменской и Комсомольской.

Ограничения продлятся:

2 и 4 мая с 7.00 до 21.00;

6 мая с 22.00 до 7 мая 14.00.

На время проведения парада для автомобилей закроют площадь и названные улицы 8 мая с 22.00 и откроют 9 мая после полудня.

Все автобусы, следующие к железнодорожному вокзалу в центре города пустят к нему по улицам Порт-Саида и Коммунистической. Те, чей маршрут проходит через улицу Краснознаменскую, будут работать в обычном режиме кроме периода прохождения военной техники после генеральной репетиции и парада.

Пешеходными с 22.00 8 мая по 24.00 9 мая станут улицы:

Чуйкова между Комсомольской и Краснознаменской;

Ленина между Советской и верхней террасой Центральной набережной;

дорога от Рокоссовского до Волгоградского телецентра.

С 7.00 до 24.00 9 мая:

Советская между Комсомольской и Краснознаменской.

С 21.00 до 22.00 9 мая:

Нулевая продольная магистраль между 7-й Гвардейской и Комсомольской.

Парковку у амфитеатра на набережной закроют:

1 мая с 14.00 до 21.00;

8 мая с 8.00 до 22.00.