Какие дороги станут пешеходными в майские праздники, назвали волгоградцам

Чтобы обеспечить удобство и безопасность жителям и гостям Волгограда, которые захотят провести майские праздничные дни в центре города, многие улицы сделают на это время пешеходными, сообщает пресс-служба мэрии.
Так, с 8.00 27 апреля по 24.00 11 мая освободят от автомобилей парковку на площади Павших борцов. А на время проведения репетиций парада ограничат движение как на самой площади, так и на прилегающих улицах:
Аллея Героев между Мира и проспектом Ленина;
Володарского между Коммунистической и проспектом Ленина;
Гоголя между Мира и Коммунистической;
Ленина между Мира и проспектом Ленина;
Мира между Краснознаменской и Комсомольской.
Ограничения продлятся:
2 и 4 мая с 7.00 до 21.00;
6 мая с 22.00 до 7 мая 14.00.
На время проведения парада для автомобилей закроют площадь и названные улицы 8 мая с 22.00 и откроют 9 мая после полудня.
Все автобусы, следующие к железнодорожному вокзалу в центре города пустят к нему по улицам Порт-Саида и Коммунистической. Те, чей маршрут проходит через улицу Краснознаменскую, будут работать в обычном режиме кроме периода прохождения военной техники после генеральной репетиции и парада.
Пешеходными с 22.00 8 мая по 24.00 9 мая станут улицы:
Чуйкова между Комсомольской и Краснознаменской;
Ленина между Советской и верхней террасой Центральной набережной;
дорога от Рокоссовского до Волгоградского телецентра.
С 7.00 до 24.00 9 мая:
Советская между Комсомольской и Краснознаменской.
С 21.00 до 22.00 9 мая:
Нулевая продольная магистраль между 7-й Гвардейской и Комсомольской.
Парковку у амфитеатра на набережной закроют:
1 мая с 14.00 до 21.00;
8 мая с 8.00 до 22.00.