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В Красноярском крае назвали учителя года

КРАСНОЯРСК, 26 апреля, ФедералПресс. Абсолютным победителем регионального этапа конкурса «Учитель года — 2024» в Красноярском крае стала учитель музыки из Енисейской школы № 3 Минусинского района Дарья Григорьева. Всего статус победителя получили девять педагогов, лауреата — десять, рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Источник: Freepik

«Знаю, что конкуренция за звание “Учитель года Красноярского края” была острой, и каждый из вас достоин этой награды. Уверена, что участие в региональном конкурсе послужит для вас стимулом для движения вперед, к новым вершинам. Президент страны Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. Школа и педагогическое сообщество — это тоже большая семья. Благодарю вас, уважаемые учителя, за ежедневный кропотливый труд, за то, что вы остаетесь творческими, уверенными в своих силах профессионалами», — прокомментировала региональный министр образования Светлана Маковская.

Дарья Григорьева получила в качестве приза золотой значок и сертификат на денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей. Кроме того, она будет представлять регион на всероссийском конкурсе «Учитель года».

Остальные победители были отмечены серебряным значком и вознаграждением в 200 тысяч рублей, а финалисты — 30 тысяч рублей.

Всего в профессиональном состязании приняли участие 53 педагога из Красноярского края.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что классные руководители Красноярского края получат новую доплату.