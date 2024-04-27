В Красноярском крае назвали учителя года

«Знаю, что конкуренция за звание “Учитель года Красноярского края” была острой, и каждый из вас достоин этой награды. Уверена, что участие в региональном конкурсе послужит для вас стимулом для движения вперед, к новым вершинам. Президент страны Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. Школа и педагогическое сообщество — это тоже большая семья. Благодарю вас, уважаемые учителя, за ежедневный кропотливый труд, за то, что вы остаетесь творческими, уверенными в своих силах профессионалами», — прокомментировала региональный министр образования Светлана Маковская.