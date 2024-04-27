Когда в Норильске появится стела «Город трудовой доблести»

«Напомним, указом президента России Норильску присвоено почетное звание “Город трудовой доблести”. По итогам открытого голосования норильчанами выбрано место установки стелы, а также разработаны и утверждены дизайн-проект стелы и проект благоустройства прилегающей территории», — отмечают в правительстве Красноярского края.
Известно, что высота объекта составит 30 метров. У монумента будет четыре грани, шпиль и два 15-метровых пилона. На одной стороны разместятся архивные фотографии, а на другой — мультимедийные панели. Здесь будут демонстрироваться архивные кадры о трудовых подвигах жителей этого северного населенного пункта.
Возведение объекта курирует Российское военно-историческое общество.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, как в Красноярске установили стелу «Город трудовой доблести».