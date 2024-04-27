Когда в Норильске появится стела «Город трудовой доблести»

Известно, что высота объекта составит 30 метров. У монумента будет четыре грани, шпиль и два 15-метровых пилона. На одной стороны разместятся архивные фотографии, а на другой — мультимедийные панели. Здесь будут демонстрироваться архивные кадры о трудовых подвигах жителей этого северного населенного пункта.