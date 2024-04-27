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Волгоградцам пообещали сильный ветер и жару до +30 градусов

В конце апреля в Волгоградской области температура поднимется почти до летних значений.

Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 71% 769 мм рт. ст. +12°
Источник: Волгоградская правда

В Волгоградской области длинная рабочая неделя подойдет к концу без дождя. Юго-восточный и южный ветер усилится до 7−12 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 15−18 м/с.

В ночь на субботу прогнозируют +12…+17 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +22…+27 градусов, местами возможно потепление до +30 градусов, сообщили в волгоградском ЦГМС.

В городе-герое трудовая суббота также пройдет без осадков. Порывы ветра достигнут 8−13 м/с. 27 апреля воздух в Волгограде прогреется до +27…+29 градусов.