Места для шашлыков в Казани в 2024 году: где можно пожарить мясо на углях в майские праздники

В прошлом сезоне зона работала с 5 мая по 1 октября, в этом году пока о дате открытия не сообщалось. Здесь можно пожарить на мангалах мясо, рыбу и овощи. Персонал прошел необходимое обучение, а площадка соответствует требованиям пожарной безопасности. На территории барбекю-зоны нельзя употреблять алкогольные напитки, а также использовать свой мангал.