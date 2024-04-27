Места для шашлыков в Казани в 2024 году: где можно пожарить мясо на углях в майские праздники

С 22 апреля по 12 мая в Татарстане действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено сжигать сухую траву и мусор, а также готовить пищу на открытом огне, в том числе на мангалах. Делимся местами, где в Казани можно пожарить шашлыки на майских праздниках 2024, не получив штраф.
Места для шашлыков в Казани в 2024 году
Набережная озера Нижний Кабан.
Оборудованное место для пикника находится на обновленной территории набережной озера Нижний Кабан. Аренда барбекю-зоны стоит 1000 рублей за 2 часа, в выходные и праздничные дни — 1500 рублей за 2 часа. За эту сумму вы сможете воспользоваться мангалом, столом, двумя скамьями, лопаткой и щипцами. Все остальное приобретается за дополнительную плату.
В прошлом сезоне зона работала с 5 мая по 1 октября, в этом году пока о дате открытия не сообщалось. Здесь можно пожарить на мангалах мясо, рыбу и овощи. Персонал прошел необходимое обучение, а площадка соответствует требованиям пожарной безопасности. На территории барбекю-зоны нельзя употреблять алкогольные напитки, а также использовать свой мангал.
Озеро Лебяжье.
Пожарить мясо на мангале в окружении сосен можно по адресу: Озеро Лебяжье, 3. Место располагается в Кировском районе Казани. Для аренды доступны малые беседки до 6 человек. Есть еще крытые беседки до 12 человек и большие открытые беседки до 20 человек.
За отдельную плату гостям предлагают в аренду набор для барбекю, в который входят решетка, уголь, розжиг, нож и щипцы для мяса. Стоимость беседок за полный день начинается от 1000 рублей. Работают с 10.00 до 22.00.
Гостиничный комплекс «Регина».
Загородный комплекс в Петровском предлагает провести время на природе. Вы можете посетить зоопарк, поиграть на детских и спортивных площадках, а также порыбачить на озере. Для любителей отдыха на свежем воздухе есть специальная мангальная зона, где можно пожарить шашлыки.
Арендовать беседку можно от 700 рублей в час. Для больших компаний есть просторный шатёр, который вмещает до 50 человек. За дополнительных гостей и в праздничные дни может потребоваться доплата.
База отдыха «Михайловская усадьба».
База отдыха в жилом массиве Малые Клыки предлагает уютные беседки для проведения пикников и отдыха на природе. Беседки оборудованы всем необходимым: электричеством, мангальной зоной и окнами, которые защищают от ветра.
Вы можете арендовать беседку, принести свои напитки, еду и отлично провести время на свежем воздухе. Вместимость беседок — до 12 человек. Стоимость аренды начинается от 1000 рублей в час. База отдыха работает с 10.00 до 22.00.
База отдыха «Бережок».
В Борматюшинском лесничестве можно арендовать шатровую зону для проведения мероприятий. База отдыха «Бережок» предлагает площадки для размещения от 35 до 200 человек. Место находится в живописном месте — на берегу Волги, в окружении соснового леса. Стоимость аренды начинается от 150 рублей за человека.
На территории есть все необходимое для комфортного отдыха. Установлены мангалы, на которых можно приготовить ароматный шашлык. Для любителей активного отдыха предусмотрена волейбольная площадка. Для удобства гостей на автомобилях имеется парковка.
Где еще можно пожарить шашлык в Казани в 2024 году?
Если вы не хотите тратиться на аренду мангала и беседки, то для вас есть альтернативный вариант — приусадебные участки. Однако здесь есть ряд ограничений.
Напомним, в период действия особого противопожарного режима запрещено готовить пищу на открытом огне на территориях, граничащих с лесными массивами. Исключение — общепит. Зато можно это сделать в остальных населенных пунктах, садоводческих участках при соблюдении определенных требований:
— Еда должна приготавливаться в несгораемой емкости, расстояние от ближайшей постройки или дерева должно быть не менее 5 метров. Территория вокруг емкости в радиусе 2 метров должна быть очищена от сухой травы и горючего мусора;
— В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления необходимо следить за нераспространением горения или тления за пределы очаговой зоны;
— После использования открытого огня место очага нужно засыпать землей, песком или залить водой до полного прекращения горения.
Какой штраф грозит казанцам за нарушение пожарной безопасности?
За нарушение требований безопасности во время особого противопожарного режима гражданам грозит повышенный штраф от 10 до 20 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 тысяч до 60 тысяч рублей; лицам, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 60 тысяч до 80 тысяч рублей; юрлицам — от 400 тысяч до 800 тысяч рублей.